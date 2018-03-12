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два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,5%, с 366 по 730 день - 7%; указана средняя годовая процента ставка за полный срок депозита

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения сумма дополнительных взносов не может превышать 500 000 рублей; в первые шесть месяцев первого года хранения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 91 дня, подробнее см. сайт банка Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.