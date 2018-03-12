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Доходный+

Мурманский Социальный Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,83%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 028
Ставка
6,83%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 ₽ 6,83

три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,5%, с 366 по 730 день - 7%, с 731 по 1100 день - 6%; указана средняя годовая процента ставка за полный срок депозита

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
сумма дополнительных взносов не может превышать 500 000 рублей; в первые двенадцать месяцев хранения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 91 дня, подробнее см. сайт банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный+» в 2 городах России
950
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Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
Адрес
183032, г. Мурманск, пр-т Ленина, 12
Отделения и банкоматы
в городе Мурманск
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(8152) 23-03-34

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