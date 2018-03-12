Доходный+
Валюта
₽
Ставка
6,83%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 028 ₽
Ставка
6,83%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 ₽
|6,83
три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 7,5%, с 366 по 730 день - 7%, с 731 по 1100 день - 6%; указана средняя годовая процента ставка за полный срок депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
сумма дополнительных взносов не может превышать 500 000 рублей; в первые двенадцать месяцев хранения вклада
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 91 дня, подробнее см. сайт банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный+» в 2 городах России
950
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
-
183032, г. Мурманск,
пр-тЛенина, 12
- Отделения и банкоматы
-
в городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Для друзей
|7,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|7,25
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стандартный
|7
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный Пенсионный
|7
|100 ₽
|Посмотреть
|Проценты сразу
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|VIP
|7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|VIP+ ежеквартальный
|6,8
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Торжественные даты
|6,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Социальный
|6,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Коммерческий
|6,5
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный
|6,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Социальный+
|6,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный+
|6,05
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный
|6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный+
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Лето круглый год
|5,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть