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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 120 дней со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 370 до 1 100 дней - 4,5% годовых, по истечении 1 101 дня - 5% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при открытии вклада через интернет - банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 10:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.