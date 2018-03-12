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Золотая пора!

Конфидэнс Банк — Московский офис, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 692
Ставка
5,62%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 000 ₽ 5,62

пять периодов начисления процентов: с 1 по 30 день - 7,5%, с 31 по 181 день - 6,5%, со 182 по 397 день - 6%, с 398 по 731 - 5,5%, с 732 по 1 100 день - 5% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в первые 90 дней срока действия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
по истечении 397 дней
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 397 дней - ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотая пора!» в 1 городе России
3 976
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» — Московский офис
Адрес
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба
(499) 258-48-08

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