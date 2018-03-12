Моя валюта
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,31%
Сумма
от 150 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
2,31%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|700 дней
|от 150 $
|1,15
|1,85
|2,31
|1,7
|91 день
|181 день
|367 дней
|700 дней
|от 150 €
|0,1
|0,13
|0,17
|0,17
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя валюта» в 1 городе России
2 523
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» — Московский офис
- Адрес
-
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-73-93 — единая справочная служба(499) 258-48-08
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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