Вход
Поиск

Накопительный

Конфидэнс Банк — Московский офис, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
65
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение 30 дней срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 1 городе России
9 822
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» — Московский офис
Адрес
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-73-93 — единая справочная служба
(499) 258-48-08

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Юбилейный 2015 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные накопления 6,19 700 000 ₽ Посмотреть
Пенсионные сбережения 5,71 1 000 ₽ Посмотреть
Золотая пора! 5,62 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный+ 4,5 10 000 ₽ Посмотреть
Моя валюта 2,31 150 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще