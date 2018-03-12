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Олимп

Оренбург, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,07%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
1170 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
641 994
Ставка
6,07%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1170 дней
от 3 000 000 ₽ 6,07

предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 390 день - 6,8%, с 391 по 1 170 день - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 390 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
один раз в течение каждых 390 дней с даты открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются за полные 390, 1 170 дней нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Олимп» в 21 городе России
956
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Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 77-95-22

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