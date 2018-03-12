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предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 390 день - 6,8%, с 391 по 1 170 день - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 390 дней со дня открытия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в течение каждых 390 дней с даты открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются за полные 390, 1 170 дней нахождения денежных средств во вкладе Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 15:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.