Новый пенсионный
Оренбург, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1140 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 045 ₽
Ставка
6,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1140 дней
|от 5 000 ₽
|6,1
предусмотрено четыре периода начисления процентов, равных 285 дням: с 1 по 285 день - 6,8%, с 286 по 570 день - 6,2%, с 571 по 855 день - 5,7%, с 856 по 1 140 дней - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается лицам, достигшим пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет), либо при предъявлении удостоверений: пенсионное удостоверение (по инвалидности, по утере кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии), удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда, ветерана боевых действий, ветерана государственной службы)
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение 285 дней со дня открытия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за полные периоды проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 21 городе России
1 125
Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
-
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22
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