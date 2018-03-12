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Новый пенсионный

Оренбург, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1140 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 045
Ставка
6,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1140 дней
от 5 000 ₽ 6,1

предусмотрено четыре периода начисления процентов, равных 285 дням: с 1 по 285 день - 6,8%, с 286 по 570 день - 6,2%, с 571 по 855 день - 5,7%, с 856 по 1 140 дней - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается лицам, достигшим пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет), либо при предъявлении удостоверений: пенсионное удостоверение (по инвалидности, по утере кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии), удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны, удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда, ветерана боевых действий, ветерана государственной службы)
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 285 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные за полные периоды проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 21 городе России
1 125
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Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 77-95-22

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