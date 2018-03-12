Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено четыре периода начисления процентов, равных 285 дням: с 1 по 285 день - 6,8%, с 286 по 570 день - 6,2%, с 571 по 855 день - 5,7%, с 856 по 1 140 дней - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада