Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 6,5%, с 371 по 740 день - 6%, с 741 по 1 110 день - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада