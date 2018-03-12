Постоянный доход
Оренбург, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,07%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1110 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
922 ₽
Ставка
6,07%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1110 дней
|от 5 000 ₽
|6,07
три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 6,5%, с 371 по 740 день - 6%, с 741 по 1 110 день - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение 370 дней со дня открытия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты сохраняются за полные 370, 740, 1 110 дней нахождения денежных средств во вкладе
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 21 городе России
1 219
Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
-
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22
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