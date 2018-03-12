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Постоянный доход

Оренбург, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,07%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1110 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
922
Ставка
6,07%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1110 дней
от 5 000 ₽ 6,07

три периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 6,5%, с 371 по 740 день - 6%, с 741 по 1 110 день - 5,7% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение 370 дней со дня открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты сохраняются за полные 370, 740, 1 110 дней нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 21 городе России
1 219
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Справочная информация
ОАО «Коммерческий банк «Оренбург»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 77-95-22

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