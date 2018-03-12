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КапиталЪ

Нико-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,60%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
700 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
633
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
700 дней
от 5 000 ₽ 6,6
700 дней
от 100 $ 2
700 дней
от 100 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • иные
в течение первых 350 дней после оформления договора; проценты на сумму пополнений начисляются по ставке 6,1% в рублях, 1,3% в долларах, 0,3% годовых в евро (до 700 дней)
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 350 дней - по ставке вклада "До востребования", с 351 дня ранее выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КапиталЪ» в 7 городах России
1 604
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34

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