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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные в течение первых 350 дней после оформления договора; проценты на сумму пополнений начисляются по ставке 6,1% в рублях, 1,3% в долларах, 0,3% годовых в евро (до 700 дней) Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 350 дней - по ставке вклада "До востребования", с 351 дня ранее выплаченные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 10:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.