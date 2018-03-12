Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана, а также если до наступления пенсионного возраста осталось не более одного года.