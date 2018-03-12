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Почетный пенсионер

Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
32
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,2 6,3 6,3 5,9

при превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01%

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана, а также если до наступления пенсионного возраста осталось не более одного года.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
со 181 дня (включительно) начисление процентов по ставке равной 1/2 срочной ставки
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный пенсионер» в 151 городе России
22 906
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32 Банкоматы 78 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Верное решение 8,5 100 000 ₽ Посмотреть
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Весенний 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Доход-Приоритет 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,3 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доход 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Достойный дом детям 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 5,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 5,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 5,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
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