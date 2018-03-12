Почетный пенсионер
Банк Уралсиб, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
32 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|6,3
|5,9
при превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01%
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана ВОВ, труда, органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов, боевых действий, государственной службы или по иным документам, выдаваемым государственными органами труда и социальной защиты, подтверждающим статус пенсионера/ветерана, а также если до наступления пенсионного возраста осталось не более одного года.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
со 181 дня (включительно) начисление процентов по ставке равной 1/2 срочной ставки
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный пенсионер» в 151 городе России
22 906
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
-
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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