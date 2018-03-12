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Успешный

Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 314
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6 6,2 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
для вкладов на 181/367 дней в течение первых 30/90 дней соответственно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются из расчёта 1/2 ставки, установленной договором вклада
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+1 п.п. при подключении услуги SMS-информирования (на 07.03.2018 стоимость услуги «SMS-информирование» составляет 59 рублей в месяц)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успешный» в 26 городах России
4 302
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Справочная информация
АО «Банк «Советский»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 14 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-25 — единая справочная служба

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