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Успешный в валюте

Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
12 $
Ставка
1,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 0,4 1 1,2
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
для вкладов на 181/367 дней в первые 30/90 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются из расчёта 1/2 ставки, установленной договором вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успешный в валюте» в 26 городах России
4 554
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Справочная информация
АО «Банк «Советский»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 14 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-25 — единая справочная служба

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