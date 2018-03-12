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Удобный

Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 117
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+1 п.п. при подключении услуги SMS-информирования (на 07.03.2018 стоимость услуги «SMS-информирование» составляет 59 рублей в месяц)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 26 городах России
3 803
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Справочная информация
АО «Банк «Советский»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 14 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-25 — единая справочная служба

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