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Мультивалютный три в одном

Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 1 ₽ 6,6 6,8 7
91 день 181 день 367 дней
от 1 $ 0,3 0,6 0,8
91 день 181 день 367 дней
от 1 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трёх валютах; конвертация денежных средств внутри вклада осуществляется по курсу АО Банк "Советский" на дату (время) проведения операции в пределах остатка денежных средств на соответствующем счёте за вычетом минимального остатка на счёте, равного минимальной сумме вклада
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный три в одном» в 26 городах России
5 257
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Справочная информация
АО «Банк «Советский»
Адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 14 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-25 — единая справочная служба

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