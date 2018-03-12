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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается одновременно в трёх валютах; конвертация денежных средств внутри вклада осуществляется по курсу АО Банк "Советский" на дату (время) проведения операции в пределах остатка денежных средств на соответствующем счёте за вычетом минимального остатка на счёте, равного минимальной сумме вклада Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 12:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.