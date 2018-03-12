Мультивалютный три в одном
Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 ₽
|6,6
|6,8
|7
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 $
|0,3
|0,6
|0,8
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 €
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трёх валютах; конвертация денежных средств внутри вклада осуществляется по курсу АО Банк "Советский" на дату (время) проведения операции в пределах остатка денежных средств на соответствующем счёте за вычетом минимального остатка на счёте, равного минимальной сумме вклада
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный три в одном» в 26 городах России
5 257
Справочная информация
АО «Банк «Советский»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 555-25-25 — единая справочная служба
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