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Классический Плюс (в иностранной валюте)

Солидарность (Самара), вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,75%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
179 $
Ставка
1,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 100 $ 0,25 0,75 1,25
от 1 000 $ 0,5 1 1,5
от 10 000 $ 0,75 1,25 1,75
91 день 181 день 370 дней
от 100 € 0,25 0,25 0,25
от 1 000 € 0,25 0,25 0,5
от 10 000 € 0,25 0,25 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический Плюс (в иностранной валюте)» в 16 городах России
1 558
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 6 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный депозит (без капитализации) 7,75 1 000 ₽ Посмотреть
Классический 7,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (без капитализации) 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Отличный (при отсутствии расходных операций) 7,5 15 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный депозит (с капитализацией) 7,25 1 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс (без капитализации) 7,25 5 000 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (с капитализацией) 7 10 000 000 ₽ Посмотреть
Классический Плюс (с капитализацией) 6,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Отличный (при совершении расходных операций) 5,5 15 000 ₽ Посмотреть
Премиальный (в иностранной валюте) 2,4 100 000 $ Посмотреть
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