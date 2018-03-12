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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и премиальных карт категории «MasterCard World Black Edition». Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях на 1 п.п. клиентам, заключившим договор по инвестиционным продуктам "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", подробнее см. сайт банка Автопролонгация возможна на условиях вклада вклада "Основной доход" Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.