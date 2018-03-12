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Премиальный (для владельцев премиальных карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и премиальных карт категории MasterCard World Black Edition)

Банк «ФК Открытие», вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
90 493
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 5,7 6,5 6,6 5,7
от 250 000 ₽ 6 6,8 6,9 6
от 750 000 ₽ 6,2 7 7,1 6,2
от 1 250 000 ₽ 6,3 7,1 7,2 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и премиальных карт категории «MasterCard World Black Edition».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
на 1 п.п. клиентам, заключившим договор по инвестиционным продуктам "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада вклада "Основной доход"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный (для владельцев премиальных карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и премиальных карт категории MasterCard World Black Edition)» в 141 городе России
36 729
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 42 Банкоматы 151 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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