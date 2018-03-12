Премиальный (для владельцев карт, выпущенных в рамках тарифного плана "Оптимальный", "Пенсионной карты" и "Автокарты")
Валюта
₽
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
89 236 ₽
Ставка
7,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|5,6
|6,4
|6,5
|5,6
|от 250 000 ₽
|5,9
|6,7
|6,8
|5,9
|от 750 000 ₽
|6,1
|6,9
|7
|6,1
|от 1 250 000 ₽
|6,2
|7
|7,1
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифного плана "Оптимальный", "Пенсионной карты" или "Автокарты" (для карт, выпущенных вне тарифных планов, по договорам, заключенным с 01.05.2017) .
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
на 1 п.п. клиентам, заключившим договор по инвестиционным продуктам "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни", подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада вклада "Основной доход"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный (для владельцев карт, выпущенных в рамках тарифного плана "Оптимальный", "Пенсионной карты" и "Автокарты")» в 141 городе России
21 456
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
-
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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