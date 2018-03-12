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Ежемесячный урожай Magnifica

Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
155 822
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 1 000 000 ₽ 6 6 5,75 5,5 5,25
от 10 000 000 ₽ 6,25 6,25 6 5,75 5,5
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 15 000 $ 1 1,2 1,5 1,6 1,7
от 20 000 $ 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад могут оформить владельцы пакета услуг «Intesa Magnifica».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
для вклада сроком от 367 дней; 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; в течение первых 181 дня с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
13.02.2018 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный урожай Magnifica» в 23 городах России
4 318
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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