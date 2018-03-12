Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад могут оформить владельцы пакета услуг «Intesa Magnifica». Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения для вклада сроком от 367 дней; 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; в течение первых 181 дня с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 13.02.2018 13:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.