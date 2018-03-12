Премиум Пополняемый
Росбанк, вклад Все вклады банка
для владельцев пакету услуг «Премиальный»
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
28 730 ₽
Ставка
5,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|от 500 000 ₽
|5,2
|5,3
|5,4
|5,6
|5,6
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|от 20 000 $ до 1 500 000 $
|—
|—
|1
|1,3
|1,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный».
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
-
возможна
только для вкладов в рублях
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 15:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум Пополняемый» в 175 городах России
7 822
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
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