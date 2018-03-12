для владельцев пакету услуг «Премиальный»

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный». Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна только для вкладов в рублях Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 15:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.