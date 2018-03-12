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Премиум Пополняемый

Росбанк, вклад Все вклады банка
для владельцев пакету услуг «Премиальный»
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
28 730
Ставка
5,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.
от 500 000 ₽ 5,2 5,3 5,4 5,6 5,6
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.
от 20 000 $ до 1 500 000 $ 1 1,3 1,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
только для вкладов в рублях
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 15:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум Пополняемый» в 175 городах России
7 822
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 51 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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