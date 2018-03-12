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Эксклюзив (2)

Банк Казани, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,75%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 167 808
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
550 дней
от 10 000 000 ₽ 7,75
550 дней
от 150 000 $ 1,75
550 дней
от 130 000 € 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, 15 долларов/евро; не позднее 185 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эксклюзив (2)» в 5 городах России
1 589
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 19 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 518-98-98

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