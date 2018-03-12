Успешный online
Банк «Советский», вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 421 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,2
|6,4
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только в системе "Интернет-банк".
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
для вкладов на 181/367 дней в течение первых 30/90 дней соответственно
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются из расчёта 1/2 ставки, установленной договором вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+1 п.п. при подключении услуги SMS-информирования (на 07.03.2018 стоимость услуги «SMS-информирование» составляет 59 рублей в месяц)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успешный online» в 26 городах России
4 280
Справочная информация
АО «Банк «Советский»
- Адрес
-
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4—6, лит. А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 555-25-25 — единая справочная служба
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