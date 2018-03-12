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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении документов, подтверждающих назначение пенсии и при достижении возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины). Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на 181/367 дней в течение первых 30/90 дней соответственно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются из расчёта 1/2 ставки, установленной договором вклада Увеличение ставки возможно при других условиях +1 п.п. по вкладам в рублях при подключении услуги SMS-информирования (на 07.03.2018 стоимость услуги «SMS-информирование» составляет 59 рублей в месяц) Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.