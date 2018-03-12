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Оптимальный выбор

Чувашкредитпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
210 070
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ 6
от 200 000 ₽ 6,25
от 1 000 000 ₽ 6,5
от 3 000 000 ₽ 6,75
367 дней
от 100 $ 0,02
от 2 000 $ 0,02
от 20 000 $ 0,02
367 дней
от 100 € 0,02
от 2 000 € 0,02
от 20 000 € 0,02
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 3 месяцев с даты открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 6 месяцев выплаченные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный выбор» в 8 городах России
1 727
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Чебоксары
Отделения 8 Банкоматы 31 посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

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