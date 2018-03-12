Оптимальный выбор
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
210 070 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6
|от 200 000 ₽
|6,25
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|от 3 000 000 ₽
|6,75
|367 дней
|от 100 $
|0,02
|от 2 000 $
|0,02
|от 20 000 $
|0,02
|367 дней
|от 100 €
|0,02
|от 2 000 €
|0,02
|от 20 000 €
|0,02
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 3 месяцев с даты открытия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 6 месяцев выплаченные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный выбор» в 8 городах России
1 727
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
-
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09
Специальные предложения
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