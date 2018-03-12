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Роял-Капитал

Роял Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 $
Ставка
1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
370 дней
от 1 000 $ 1
370 дней
от 1 000 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
300 долларов/евро; в первые три месяца
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 180 дней - 0,1% годовых, свыше 181 дня - 0,5% годовых в долларах, 0,2% годовых в евро
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Капитал» в 5 городах России
1 043
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 230-88-70

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