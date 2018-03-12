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Верный процент

Живаго-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
559 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
104 377
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
559 дней
от 1 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 93 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 187 дней проценты пересчитываются в размере 0,6 от ставки вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верный процент» в 2 городах России
1 174
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Справочная информация
ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 3 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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