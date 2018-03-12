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два периода начисления процентов со ставкой 0,5% годовых за первые 395 дней срока действия вклада, 0,4% годовых - с 396 по 730 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 200 евро; в течение первых 180 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от фактического нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.