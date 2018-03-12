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Валютный статус+

Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
0,45%
Сумма
от 1 000 €
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9
Ставка
0,45%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 € 0,45

два периода начисления процентов со ставкой 0,5% годовых за первые 395 дней срока действия вклада, 0,4% годовых - с 396 по 730 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
200 евро; в течение первых 180 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от фактического нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный статус+» в 26 городах России
903
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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