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Без Границ

Ренессанс Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
33
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 1 000 ₽ 6,5
181 день
от 100 $ 0,25
181 день
от 100 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без Границ» в 150 городах России
31 441
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 20 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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