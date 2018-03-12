Без Границ
Ренессанс Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|от 1 000 ₽
|6,5
|181 день
|от 100 $
|0,25
|181 день
|от 100 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без Границ» в 150 городах России
31 441
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
-
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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