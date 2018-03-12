Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

по вкладу на двенадцать месяцев предусмотрено четыре периода начисления процентов - от 3 до 7%; по вкладу на восемнадцать месяцев - шесть периодов - от 2 до 8%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита