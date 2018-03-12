Вход
Поиск

Нарастающий

Ситибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5 000
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес. 18 мес.
от 100 000 ₽ 5 5

по вкладу на двенадцать месяцев предусмотрено четыре периода начисления процентов - от 3 до 7%; по вкладу на восемнадцать месяцев - шесть периодов - от 2 до 8%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
не более 35% от суммы вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
подробности см. на сайте банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нарастающий» в 8 городах России
7 365
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 12 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Стандартный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Вклад для новых клиентов 7,1 6 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный (с инвестиционными продуктами) 8 30 000 ₽ Посмотреть
Срочный (с накопительными страховыми продуктами) 7 30 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 6 20 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще