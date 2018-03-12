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Времена года

Алтынбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
136
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней
от 10 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Времена года» в 3 городах России
1 091
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Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
Адрес
420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 5 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(843) 520-51-00

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