Времена года
Алтынбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
136 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Времена года» в 3 городах России
1 091
Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
- Адрес
-
420126, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
(843) 520-51-00
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