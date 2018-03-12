Высокий доход
Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 471 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5
|6,75
|6,5
|6,25
|6
|от 600 000 ₽
|5
|7
|6,75
|6,5
|6,25
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|0,1
|0,5
|0,75
|1,25
|0,75
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 €
|0,05
|0,1
|0,12
|0,15
|0,01
при размещении вклада онлайн максимальная сумма - 5 000 000 рублей, 75 000 долларов, 65 000 евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения либо при открытии вклада онлайн
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 29 городах России
9 927
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
-
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
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