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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования при сумме вклада от 250 000 рублей выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения либо при открытии вклада онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 12:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.