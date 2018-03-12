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Газпромбанк - Сбережения и защита

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
21 441
Ставка
8,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8 7,6 7,1
от 300 000 ₽ 8,2 7,8 7,3
от 1 000 000 ₽ 8,6 8,2 7,7

максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от суммы страховой премии, оплаченной вкладчиком в дату заключения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается при условии одновременного оформления и оплаты в банке полиса инвестиционного или накопительного страхования одной из страховых компаний – партнеров банка. Размер минимальной суммы страховой премии - 50 000 рублей.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Сбережения и защита» в 210 городах России
242 949
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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