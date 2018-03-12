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максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от суммы страховой премии, оплаченной вкладчиком в дату заключения вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Вклад открывается при условии одновременного оформления и оплаты в банке полиса инвестиционного или накопительного страхования одной из страховых компаний – партнеров банка. Размер минимальной суммы страховой премии - 50 000 рублей. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.