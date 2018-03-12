Газпромбанк - Сбережения и защита
Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 441 ₽
Ставка
8,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8
|7,6
|7,1
|от 300 000 ₽
|8,2
|7,8
|7,3
|от 1 000 000 ₽
|8,6
|8,2
|7,7
максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от суммы страховой премии, оплаченной вкладчиком в дату заключения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается при условии одновременного оформления и оплаты в банке полиса инвестиционного или накопительного страхования одной из страховых компаний – партнеров банка. Размер минимальной суммы страховой премии - 50 000 рублей.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Сбережения и защита» в 210 городах России
242 949
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
-
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-07-01 — единая справочная служба(495) 913-79-998 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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