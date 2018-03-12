Открытие только через интернет-банк Enter.UniCredit по промо-коду. Получить промо-код можно на специальной странице сайта банка, в информационном центре или в любом отделении банка. Заявление на размещение денежных средств во вклад принимается только от физических лиц, не имевших/не имеющих срочный вклад в банке в 2016-2017 годах и на дату обращения в банк с заявлением на размещение денежных средств во вклад.