Для друзей
ЮниКредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
169 ₽
Ставка
4,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 181 дня
|368 дней
|от 15 000 ₽
|4,5
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открытие только через интернет-банк Enter.UniCredit по промо-коду. Получить промо-код можно на специальной странице сайта банка, в информационном центре или в любом отделении банка. Заявление на размещение денежных средств во вклад принимается только от физических лиц, не имевших/не имеющих срочный вклад в банке в 2016-2017 годах и на дату обращения в банк с заявлением на размещение денежных средств во вклад.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 35 городах России
61 436
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-10-20 — единая справочная служба
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