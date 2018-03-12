Экспресс
Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
558 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
438 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|558 дней
|от 5 000 ₽
|5,5
|558 дней
|от 100 $
|0,5
|558 дней
|от 100 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, 50 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экспресс» в 3 городах России
1 048
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
- Адрес
-
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-03-25 — единая справочная служба
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