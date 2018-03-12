Вход
Поиск

Экспресс

Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
558 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
438
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
558 дней
от 5 000 ₽ 5,5
558 дней
от 100 $ 0,5
558 дней
от 100 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей, 50 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экспресс» в 3 городах России
1 048
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 5 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-03-25 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
4 сезона 7,3 25 000 ₽ Посмотреть
Сибиряк (в рублях) 7,25 700 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный + 7,25 10 000 ₽ Посмотреть
Сочный процент 7,05 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный процент 6,75 20 000 ₽ Посмотреть
Сибиряк (в валюте) 1,5 10 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще