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Пенсионный +

Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 168
Ставка
7,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней 372 дня 558 дней 744 дня
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,75 7,05 7,25 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
общая сумма дополнительных взносов внесенных в течение последних 93 календарных дней срока действия договора не должна превышать 100 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на вкладе (см. на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный +» в 3 городах России
1 346
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 5 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-03-25 — единая справочная служба

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