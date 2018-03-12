Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения общая сумма дополнительных взносов внесенных в течение последних 93 календарных дней срока действия договора не должна превышать 100 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств на вкладе (см. на сайте банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 16:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.