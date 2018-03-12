Пенсионный +
Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 186 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 168 ₽
Ставка
7,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|372 дня
|558 дней
|744 дня
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,75
|7,05
|7,25
|5,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
общая сумма дополнительных взносов внесенных в течение последних 93 календарных дней срока действия договора не должна превышать 100 000 рублей
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на вкладе (см. на сайте банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный +» в 3 городах России
1 346
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
- Адрес
-
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-03-25 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|4 сезона
|7,3
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Сибиряк (в рублях)
|7,25
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Сочный процент
|7,05
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный процент
|6,75
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Экспресс
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Сибиряк (в валюте)
|1,5
|10 000 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть