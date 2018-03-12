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Сибиряк (в валюте)

Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
153 $
Ставка
1,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
186 дней 372 дня
от 1 000 $ 0,4 1,15
от 5 000 $ 0,5 1,3
от 10 000 $ до 300 000 $ 0,7 1,5
186 дней 372 дня
от 1 000 € 0,05 0,15
от 5 000 € 0,15 0,25
от 10 000 € до 300 000 € 0,25 0,45
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 долларов/евро; не позднее 93 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
при переходе на следующий диапазон сумм
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сибиряк (в валюте)» в 3 городах России
926
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 5 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-03-25 — единая справочная служба

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