Сибиряк (в валюте)
Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 186 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 $
Ставка
1,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|186 дней
|372 дня
|от 1 000 $
|0,4
|1,15
|от 5 000 $
|0,5
|1,3
|от 10 000 $ до 300 000 $
|0,7
|1,5
|186 дней
|372 дня
|от 1 000 €
|0,05
|0,15
|от 5 000 €
|0,15
|0,25
|от 10 000 € до 300 000 €
|0,25
|0,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро; не позднее 93 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы
при переходе на следующий диапазон сумм
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сибиряк (в валюте)» в 3 городах России
926
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
- Адрес
-
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-03-25 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|4 сезона
|7,3
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Сибиряк (в рублях)
|7,25
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный +
|7,25
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Сочный процент
|7,05
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный процент
|6,75
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Экспресс
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть