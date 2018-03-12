Мой перспективный
Урал ФД, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
189 510 ₽
Ставка
6,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 100 000 ₽
|6,2
|от 1 400 000 ₽
|6,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых 366 дней срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 367 дней - по ставкам 5,5% для вкладов от 100 000 рублей и 5,75% для вкладов от 1 400 000 рублей
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой перспективный» в 8 городах России
1 214
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
-
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба
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