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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение первых 366 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 367 дней - по ставкам 5,5% для вкладов от 100 000 рублей и 5,75% для вкладов от 1 400 000 рублей Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 10:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.