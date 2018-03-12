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Мой перспективный

Урал ФД, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
189 510
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 100 000 ₽ 6,2
от 1 400 000 ₽ 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 366 дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 367 дней - по ставкам 5,5% для вкладов от 100 000 рублей и 5,75% для вкладов от 1 400 000 рублей
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой перспективный» в 8 городах России
1 214
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Отделения и банкоматы
в городе Пермь
Отделения 9 Банкоматы 47 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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