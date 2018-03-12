Управляемый
Росбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 450 ₽
Ставка
4,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|12 мес.
|18 мес.
|от 50 000 ₽
|4,9
|4,4
|от 500 000 ₽
|4,9
|4,4
|от 1 500 000 ₽
|4,9
|4,4
|12 мес.
|18 мес.
|от 2 000 $
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, 50 долларов
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации или при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,1% при открытии вклада в рублях через интернет-банк, а также в рублях на 0,1% при предъявлении пенсионного удостоверения, подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 175 городах России
8 580
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
Специальные предложения
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|150 лет надежности
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