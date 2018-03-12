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Управляемый

Росбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 450
Ставка
4,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
12 мес. 18 мес.
от 50 000 ₽ 4,9 4,4
от 500 000 ₽ 4,9 4,4
от 1 500 000 ₽ 4,9 4,4
12 мес. 18 мес.
от 2 000 $ 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей, 50 долларов
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при пролонгации или при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,1% при открытии вклада в рублях через интернет-банк, а также в рублях на 0,1% при предъявлении пенсионного удостоверения, подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 175 городах России
8 580
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 51 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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