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Зимнее сияние

Камский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 $
Ставка
1,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
93 дня 186 дней
от 1 000 $ 1 1,3
93 дня 186 дней
от 1 000 € 0,75 0,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимнее сияние» в 11 городах России
839
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 7 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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