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Приоритет

Внешфинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
92 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
24 701
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня
от 1 400 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 30 дней проценты начисляются по ставке 3,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Приоритет» в 3 городах России
1 546
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 219-55-10

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