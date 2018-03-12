Приоритет
Внешфинбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
92 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 701 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|от 1 400 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 30 дней проценты начисляются по ставке 3,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Приоритет» в 3 городах России
1 546
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61/ул. Гимназическая, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 219-55-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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