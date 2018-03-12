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Исполнение желаний +

СКБ-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
270 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
496
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
270 дней
от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад оформляется в мобильном приложении «СКБ-online».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Исполнение желаний +» в 111 городах России
28 848
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 25 Банкоматы 123 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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