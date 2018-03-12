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Максимальная ставка

БыстроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,41%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
24 805
Ставка
7,41%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 100 000 ₽ 7,41

ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России)+0,5% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
3 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 5 000 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при фактическом сроке нахождения средств на вкладе более 365 дней накопленные проценты сохраняются.
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальная ставка» в 41 городе России
9 918
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 6 Банкоматы 25 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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