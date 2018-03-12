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ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России)+0,5% годовых

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 3 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 5 000 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при фактическом сроке нахождения средств на вкладе более 365 дней накопленные проценты сохраняются. Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.