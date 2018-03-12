Максимальная ставка
БыстроБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,41%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 805 ₽
Ставка
7,41%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1096 дней
|от 100 000 ₽
|7,41
ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России)+0,5% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 5 000 000 рублей
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при фактическом сроке нахождения средств на вкладе более 365 дней накопленные проценты сохраняются.
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальная ставка» в 41 городе России
9 918
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
-
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
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