Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на три года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Процентная ставка выше на 0,1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада.