Доходная стратегия с ИСЖ
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- частичное снятие
|400 дней
|от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|8,5
по вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 9,5%, с 101 по 200 день - 9%, с 201 по 300 день - 8,5%, с 301 дня - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита; сумма вклада не может превышать сумму взноса по договору ИСЖ
- Срок действия
- с 01.03.2017 по 31.03.2018
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на три года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Процентная ставка выше на 0,1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
в последние 100 дней действия договора вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки 0,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 16:27
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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