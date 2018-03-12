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Доходная стратегия с ИСЖ

Только на Банки.руЛоко-Банк, вклад Все вклады банка
Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
9 315
Ставка
8,5%
Детальный расчет
Открыть вклад
634 заявки за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 8,5

по вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 9,5%, с 101 по 200 день - 9%, с 201 по 300 день - 8,5%, с 301 дня - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита; сумма вклада не может превышать сумму взноса по договору ИСЖ

Параметры вклада
Срок действия
с 01.03.2017 по 31.03.2018
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад "Доходная стратегия" на специальных условиях - с повышением ставки в сравнении со стандартными условиями вклада. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода сроком на три года с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Процентная ставка выше на 0,1 п.п. в сравнении с аналогичными условиями стандартного вклада.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
в последние 100 дней действия договора вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки 0,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 16:27
Открыть вклад
634 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия с ИСЖ» в 21 городе России
362 480
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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