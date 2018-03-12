Ежемесячный урожай онлайн
Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
475 ₽
Ставка
6,35%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,35
|6,1
|6
|6
|5,75
|91 день
|181 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|от 300 $ до 150 000 $
|0,9
|1,05
|1,2
|1,3
|1,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается только с использованием системы "Электронный Банк my.bancaintesa".
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 13.02.2018 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный урожай онлайн» в 23 городах России
3 862
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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