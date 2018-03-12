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Ежемесячный урожай онлайн

Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
475
Ставка
6,35%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,35 6,1 6 6 5,75
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 300 $ до 150 000 $ 0,9 1,05 1,2 1,3 1,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только с использованием системы "Электронный Банк my.bancaintesa".

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
13.02.2018 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный урожай онлайн» в 23 городах России
3 862
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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