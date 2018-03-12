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Классика онлайн

Банк Интеза, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
494
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,6 6,35 6,1 6,1 5,85
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 300 $ до 150 000 $ 1 1,1 1,3 1,4 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только с использованием системы "Электронный Банк my.bancaintesa".

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
13.02.2018 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика онлайн» в 23 городах России
4 835
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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