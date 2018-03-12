Привилегия
Энерготрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,45%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
369 438 ₽
Ставка
7,45%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 271 дня
|от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года категории MasterCard Gold или Visa Gold
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 10 городах России
1 457
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
-
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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