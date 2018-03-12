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Привилегия

Энерготрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,45%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
369 438
Ставка
7,45%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 271 дня
от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 7,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года категории MasterCard Gold или Visa Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
50 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 10 городах России
1 457
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Отделения и банкоматы
в городе Калининград
Отделения 10 Банкоматы 38 посмотреть на карте
Телефоны
(4012) 59-00-99

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