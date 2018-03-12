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Долгосрочная стратегия

Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 010
Ставка
4,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1825 дней
от 15 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 4,75

пять периодов начисления процентов: с 1 по 365 день – 6,5%, с 366 по 730 день – 5,25%, с 731 по 1095 день – 5%, с 1096 по 1460 день – 4%, с 1461 по 1825 день – 3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
с 181 дня срока действия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 1 по 180 день - по ставке «до востребования»; с 181 дня - по ставке, определенной в договоре; за текущий месяц в котором растрогается договор - по ставке "до востребования"
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочная стратегия» в 9 городах России
1 061
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Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
Адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 267-40-60

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