Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: с 1 по 365 день – 6,5%, с 366 по 730 день – 5,25%, с 731 по 1095 день – 5%, с 1096 по 1460 день – 4%, с 1461 по 1825 день – 3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств