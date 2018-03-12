Долгосрочная стратегия
Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,75%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 010 ₽
Ставка
4,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1825 дней
|от 15 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|4,75
пять периодов начисления процентов: с 1 по 365 день – 6,5%, с 366 по 730 день – 5,25%, с 731 по 1095 день – 5%, с 1096 по 1460 день – 4%, с 1461 по 1825 день – 3% годовых; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
с 181 дня срока действия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 180 день - по ставке «до востребования»; с 181 дня - по ставке, определенной в договоре; за текущий месяц в котором растрогается договор - по ставке "до востребования"
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Долгосрочная стратегия» в 9 городах России
1 061
Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
- Адрес
-
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 267-40-60
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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-
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