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всего два начисления процентов: за первые 369 дней - 6% годовых, следующие 368 дней - 5,25% годовых; указана средняя ставка за весь период размещения

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма дополнительные взносы не должны превышать 50% величины первоначальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.