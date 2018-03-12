Новая классика
Живаго-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,63%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
737 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 390 ₽
Ставка
5,63%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|737 дней
|от 20 000 ₽
|5,63
всего два начисления процентов: за первые 369 дней - 6% годовых, следующие 368 дней - 5,25% годовых; указана средняя ставка за весь период размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
дополнительные взносы не должны превышать 50% величины первоначальной суммы вклада
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая классика» в 2 городах России
1 039
Справочная информация
ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго»
- Адрес
-
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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