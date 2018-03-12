Вход
Поиск

Новая классика

Живаго-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,63%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
737 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 390
Ставка
5,63%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
737 дней
от 20 000 ₽ 5,63

всего два начисления процентов: за первые 369 дней - 6% годовых, следующие 368 дней - 5,25% годовых; указана средняя ставка за весь период размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
дополнительные взносы не должны превышать 50% величины первоначальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая классика» в 2 городах России
1 039
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 3 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Экспресс Онлайн 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Верный процент 6,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Уважение 4,75 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный в долларах/евро 0,1 500 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще