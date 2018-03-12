Пополняемый
Далена Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 4,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
355 ₽
Ставка
4,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 30 000 ₽
|4,75
|4,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма пополнения при внесении наличными - 1 000 рублей, при внесении средств безналичным путём ограничений нет
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 2 городах России
929
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
- Адрес
-
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 673-10-10
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