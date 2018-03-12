Вход
Поиск

Удобный

Далена Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 986
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 10 000 ₽ 2,75 3
от 30 000 ₽ 4,5 4,25
от 100 000 ₽ 4,75 4,5
от 400 000 ₽ 5 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
минимальная сумма пополнения при внесении наличными - 1 000 рублей, при внесении средств безналичным путём ограничений нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 2 городах России
934
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 673-10-10

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный 5,25 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 4,75 30 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще